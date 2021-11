கேதார்நாத்தில் சீரமைக்கப்பட்ட ஆதி சங்கரரின் சமாதி, திருவுருவச் சிலையை திறந்து வைத்தார் பிரதமர் மோடி

India

கேதார்நாத்; உத்தரகாண்ட் மாநிலம் கேதார்நாத்தில் 2013-ம் ஆண்டு வெள்ளத்தில் சேதமடைந்த ஆதி சங்கரரின் சமாதி மறுசீரமைக்கப்பட்டது. இந்த மறுசீரமைக்கப்பட்ட சமாதியை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார். அத்துடன் ஆதி சங்கரரின் திருவுருவச் சிலையையும் பிரதமர் மோடி இன்று கேதார்நாத்தில் திறந்து வைத்தார்.

கேதார்நாத்தில் பல்வேறு வளர்ச்சித் திட்டங்களுக்குப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அடிக்கல் நாட்டினார். மறுசீரமைக்கப்பட்ட ஆதிசங்கரரின் சமாதியைத் தொடங்கிவைத்ததுடன் ஆதி சங்கரரின் உருவச்சிலையையும் திறந்துவைத்தார்.

அங்கு நடைபெற்று வரும் அடிப்படை கட்டமைப்புப் பணிகளையும் பிரதமர் மோடி பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். கேதார்நாத் கோவில் நிகழ்வோடு நாடு முழுவதும் உள்ள பல இடங்களிலிருந்தும், நான்கு கோவில்களிலிருந்தும், 12 ஜோதிர்லிங்கங்களுக்குப் பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன. அனைத்து நிகழ்வுகளும் கேதார்நாத் கோவிலின் பிரதான நிகழ்வோடு இணைக்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:

கேதார்நாத் கோவிலில் பிரதமர் மோடி வழிபாடு- ரூ400 கோடி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டினார்!

The Prime Minister Narendra Modi laid foundation stones and dedicated to the Nation various development projects in Kedarnath. He inaugurated Shri Adi Shankaracharya Samadhi and unveiled the statue of Shri Adi Shankaracharya.