நாட்டின் 4-வது 'வந்தே பாரத் ரயில்'.. இமாசல பிரதேசத்தில் பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்

India

oi-Mani Singh S

ஷிம்லா: இமாசல பிரதேச மாநிலத்திற்கு இன்று சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் மோடி, அங்கு வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை தொடங்கி வைத்தார். நாட்டில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ள 4-வது வந்தே பாரத் ரயில் சேவை இது என பிரதமர் மோடி பேசியுள்ளார்.

பல்வேறு திட்டங்கள் மற்றும் வளர்ச்சிப்பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டுவதற்காக இன்று பிரதமர் மோடி மலைப்பிரதேசமான இமாசல பிரதேசம் சென்றார்.

குறிப்பாக இமாசல பிரதேசத்தில் உள்ள உனா ரயில் நிலையத்தில் இருந்து வந்தே பாரத் ரயில் சேவையையும் பிரதமர் மோடி இன்று தொடங்கி வைப்பதாக இருந்தது.

தேவர் குரு பூஜை.. யாரோ கிளப்பிவிட்டுட்டாங்க.. பிரதமர் மோடி வரவில்லைங்க.. அண்ணாமலை விளக்கம்

English summary

Prime Minister Modi is on a tour of Himachal Pradesh today, where he inaugurated the Vande Bharat train service. Prime Minister Modi has said that this is the 4th Vande Bharat train service introduced in the country.