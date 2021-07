"மக்கள் தொகை ஆர்மி.." முஸ்லிம்கள் வாழும் பகுதிகளில் கருத்தடை சாதனம் சப்ளை- அசாம் முதல்வரால் சர்ச்சை

India

oi-Veerakumar

குவஹாத்தி: முஸ்லிம்கள் அதிகம் வாழும் பகுதிகளில் கருத்தடை சாதனைகளை வினியோகம் செய்ய மக்கள் தொகை ராணுவம் என்ற அமைப்பு ஏற்படுத்தப்படும் என்று அசாம் மாநில முதல்வர் ஹிமாந்தா பிஸ்வா ஷர்மா சட்டசபையில் தெரிவித்துள்ளார்.

அடுத்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலை எதிர்கொள்ள உள்ள உத்தர பிரதேச மாநிலத்திலும் மக்கள் தொகை குறைப்பு தொடர்பாக புதிய கொள்கையை அந்த மாநில முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் கொண்டு வந்துள்ளார்.

முஸ்லீம்களை சீண்டும் வகையில் இந்த கொள்கை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதாகவும், மக்கள் தொகை அதிகரிப்பிற்கு ஒரு மதத்தினரை குற்றம்சாட்டவே இது பயன்படும் என்றும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.

English summary

Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma has told the assembly that a population army will be set up to distribute contraceptives in Muslim-majority areas. The Chief Minister has issued a statement in this regard in the Assembly. "While the population growth among Hindus in Assam was 10 per cent from 2001 to 2011, it was 29 per cent among Muslims," the chief minister said.