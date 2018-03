ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் விடாமுயற்சியாளர்: குடியரசு தலைவர், பிரதமர் இரங்கல்

வாஷிங்டன்: இங்கிலாந்தை சேர்ந்த விஞ்ஞானி ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் மறைவுக்கு குடியரசு தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் , பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆகியோர் இரங்கல் செய்தி வெளியிட்டுள்ளனர்.

பிரபல பேராசிரியரும், அறிவியலாளருமான ஸ்டீபன் ஹாக்கிங் மரணமடைந்தார். அவருக்கு வயது 76. இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த இவர் குவாண்டம் அறிவியல், அணுக்கரு அறிவியல் துறைகளில் பல முக்கிய ஆய்வுகள் செய்து இருக்கிறார்.

சக்கர நாற்காலியில் அவரது வாழ்க்கை முடங்கினாலும் விடா முயற்சியால் தனது ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டு வந்தார். இந்நிலையில் அவரது மறைவுக்கு குடியரசு தலைவர் மற்றும் பிரதமர் இரங்கல் செய்தி வெளியிட்டுள்ளனர்.

Sad to hear of the passing of scientist Stephen Hawking. His brilliant mind made our world and our universe a less mysterious place. And his courage and resilience will remain an inspiration for generations #PresidentKovind