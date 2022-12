மதமாற்றம் பண்றீங்களா? கிறிஸ்துமஸ் விழாவில் கட்டைகளுடன் புகுந்த கும்பல்! பாதிரியார் மீதும் தாக்குதல்!

India

oi-Rajkumar R

டேஹ்ராடூன் : உத்தராகண்ட் மாநிலத்தில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற கிறிஸ்துமஸ் நிகழ்ச்சியின் போது கட்டாய மதமாற்றம் நடத்தப்படுவதாகக் கூறி மர்ம நபர்கள் ஆயுதங்களுடன் பாதிரியார் மற்றும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்றவர்களை கொடூரமாகத் தாக்கியுள்ள சம்பவம் பலத்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இயேசு பிரான் அவதரித்த நன்னாளான கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை டிசம்பர் 25ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் வாழும் கிறிஸ்தவ மக்களிடையே வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

தேவாலயங்களில் கூட்டுத் திருப்பலி கிறிஸ்துமஸ் தாத்தாக்களின் பரிசுகள் உறவினர்களை சந்தித்து மகிழ்ச்சிகளை பரிமாறிக் கொள்வது என கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை கிட்டத்தட்ட மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தற்போது வழக்கமான பரபரப்பை எட்டி இருக்கிறது.

English summary

During the Christmas program held last Friday in the state of Uttarakhand, miscreants brutally attacked the priest and the participants of the program with weapons, claiming that forced conversion was being carried out.