இது என்ன புதுசா இருக்கு.. சுடசுட பரிமாறப்படும் ஐஸ்கீரிம் தோசை.. காரசாரமாக விவாதித்த நெட்டிசன்கள்!

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: தோசைகளில் வித விதமான தோசைகளை கேள்வி பட்டு இருப்போம். ஆனியன் தோசை தொடங்கி, நெய்தோசை, மசால் தோசை என வித விதமான தோசைகளை போட்டு நமது ஊர் ஓட்டல்களில் மாஸ்டர்கள் அசத்தி விடுவார்கள். இப்போது புதிதாக ஐஸ்கீரிம் தோசை ஒன்று குஜராத்தில் உள்ள சாலையோர உணவகத்தில் போடப்பட்டு வருகிறது. இது குறித்த வீடியோ இணையத்தில் பரவி வருகிறது.

ஓட்டல் வாடிக்கையாளர்கள் ருசியாய் ஒரு பிடி பிடித்து வருவார்கள். தென்னியாந்தியாவின் மிகவும் பிரபலமான உணவு வகையில் தோசையும் மிக முக்கிய இடம் பெறும்.

இந்த பொறப்பு தான்! 7 வருடம் முதலிடத்தில் ’பிரியாணி’! சறுக்கிய மசாலா தோசை! டஃப் கொடுக்கும் சமோசா!

English summary

We have heard about different types of dosas. Starting with Onion Dosa, the masters in our local restaurants will surprise you by making different types of Dosa like Neidosa, Masal Dosa. Now a new ice cream dosa is being served at a roadside restaurant in Gujarat. A video of this is going viral on the internet.