“ஸ்கை”யின் 360 செய்கை! இந்திய டீவில்லியர்ஸின் “ஹாட்ரிக் 50” - யாரு சாமி நீங்க? சரவெடி

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கவுஹாத்தி: தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணிக்கு எதிரான முதல் 2 போட்டிகளில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து அரைசதம் விளாசி அனைவரையும் வாய்பிழக்க செய்திருக்கிறார் இந்திய அணியின் சூர்யகுமார் யாதவ்.

இந்தியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு இருக்கும் தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி 3 டி20 போட்டிகளை கொண்ட தொடரில் விளையாடுகிறது. இதனை தொடர்ந்து மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளை கொண்ட தொடரிலும் விளையாடுகிறது.

திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு எதிரான முதலாவது டி220 போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. அதில் இந்திய வீரர் சூர்யகுமார் யாதவ் 33 பந்துகளில் 50 ரன்களை விளாசி அசத்தினார்.

”ஏலியனின் ஜெராக்ஸ்” தென் ஆப்பிரிக்காவை தனி ஒருவனாக அசால்ட் செய்த சூர்யகுமார் யாதவ்!

English summary

Indian cricket player Suryakumar Yadav has stunned everyone by Hat trick half-centuries and consecutive batting form. in the first 2 matches against the South African cricket team he scored 111 runs.