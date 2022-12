"புறாவுக்கு போரா.. பெரிய அக்கப்போராக அல்லவா உள்ளது" சேவலால் பக்கத்து வீட்டு பெண் மீது புகார்

India

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் சேவல் கூவுவதால் தனது தூக்கம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி பக்கது வீட்டு பெண் மீது மருத்துவர் ஒருவர் காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்து இருப்பது பலருக்கும் வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்தப் புகாரை பெற்றுள்ள போலீசார், பிரச்சினைக்கு எப்படி தீர்வு காண்பது ஆலோசித்து வருகிறார்களாம்.

கிராமப்புறங்களில் இயற்கை அலாரம் என்று சொல்லப்படும் அளவுக்கு அதிகாலையில் சரியாக சேவல் கூவுவதை காண முடியும்.

நகர்ப்புற வாழ்க்கையில் மூழ்கி இருப்பவர்களுக்கு இந்த அனுபவம் பெரும்பாலும் இருக்காது. ஆனால், இப்போதும் கூட கிராமப்புறங்களில் அதிகாலை சேவல் கூவுவதை கேட்க முடியும்.

English summary

In Madhya Pradesh, a doctor lodged a police complaint against a neighbor's woman claiming that her sleep was disturbed due to the crowing of a rooster, which has surprised many. The police have received this complaint and are considering how to solve the problem.