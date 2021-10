ஆட்கொல்லி புலியை பிடிப்பதில் சிக்கல்.. ஒரே இடத்தில் சுற்றி வரும் 4 புலிகள்.. குழப்பத்தில் வனத்துறை

India

oi-Vishnupriya R

மசினக்குடி: நீலகிரி மாவட்டம் மசினக்குடியில் ஆட்கொல்லி புலியை தேடும் பணியில் சற்று தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. ஒரே இடத்தில் 4 புலிகள் சுற்றுவதால் எது ஆட்கொல்லி புலி என்று அறிந்து கொள்வதில் குழப்பம் நிலவுகிறது.

நீலகிரி மாவட்டம் மசினகுடி பகுதியில் சுற்றித் திரியும் ஆட்கொல்லி புலியை உயிருடனோ அல்லது முடியாமல் போனால் சுட்டோ பிடிக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்தாண்டு கவுரி என்ற பெண்ணை இந்த புலி கொன்றது.

பின்னர் மசினக்குடியிலிருந்து கூடலூர் நகர்ந்த புலி, தேவன் டீ எஸ்டேட் பகுதியில் குஞ்சு கிருஷ்ணன், சந்திரன் ஆகிய இருவரை கொன்றது. இந்த ஆட்கொல்லி புலிக்கு மனிதர்களும் கால்நடைகளும் பலியாவது தொடர்கதையாகி வந்தது.

English summary

There are 4 tigers are roaming in Masinakudi forest range. Forest department are getting confusion to shoot the tiger who kills people.