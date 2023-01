மகா பிரபு நீங்களா! 68 பேர் உயிரை குடித்த நேபாள விபத்து.. விமானத்தின் முதல் ஓனரே விஜய் மல்லையா தானாம்

India

காத்மாண்டு: நேபாளத்தில் விபத்தில் சிக்கிய விமானத்தின் கருப்பு பெட்டி இப்போது தான் கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்த விமானம் முன்பு கிங்பிஷர் ஏர்லைன்ஸிடம் இருந்ததாகத் தெரிய வந்துள்ளது.

பொதுவாக அனைத்து வகையான போக்குவரத்தைக் காட்டிலும் விமான போக்குவரத்து பாதுகாப்பானது. ஒப்பீட்டளவில் ஓராண்டில் விமான விபத்துகளில் உயிரிழப்போரின் எண்ணிக்கை ரொம்பவே குறைவாகவே இருக்கிறது.

இருந்தாலும், விமான விபத்து ஏற்பட்டால் அதன் பாதிப்புகள் ரொம்பவே மோசமாக இருக்கும். இதனால் பெரும்பாலான நேரங்களில் விமான விபத்து ஏற்படும் போது, அதில் யாராலும் தப்பிக்க முடியாது.

Nepalese passenger plane, which crashed was previously used by the now-defunct Kingfisher Airlines: Vijay Mallya was the owner of fligt that crashed in Nepal.