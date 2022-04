பெண் போலீஸ் அதிகாரியை தாக்கினாரா ஜிக்னேஷ் மேவானி... 2வது முறை கைது பற்றிய பரபர தகவல்

India

oi-Nantha Kumar R

கவுஹாத்தி: பிரதமர் நரேந்திர மோடியை கோட்சேவுடன் தொடர்புபடுத்தி டுவிட்டரில் பதிவிட்ட வழக்கில் கைதான குஜராத் சுயேச்சை எம்எல்ஏ ஜிக்னேஷ் மேவானிக்கு ஜாமீன் கிடைத்த நிலையில் அவர் மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். பெண் போலீஸ் அதிகாரியை அவர் தாக்கினாரா என்பது பற்றிய பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

குஜராத் மாநிலம் வட்கம் சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் ஜிக்னேஷ் மேவானி. ராஷ்ட்ரிய தலித் அதிகார் மன்ஞ் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இவர் உள்ளார்.

இவர் கடந்த 2017 குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் சுயேச்சையாக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். தேர்தலின்போது இவருக்கு காங்கிரஸ் கட்சி ஆதரவு பெற்றது.

குஜராத் காங். எம்எல்ஏ ஜிக்னேஷ் மேவானி அஸ்ஸாமில் மீண்டும் கைது! ஜாமீன் கிடைத்த நிலையில் நடவடிக்கை!

English summary

An MLA supported by the Congress, Mevani was booked under the IPC Sections related to voluntarily causing hurt, assault or criminal force to deter public servant from discharge of his duty and others, the police said.