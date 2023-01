50 வருஷமா 'டீ' மட்டுமே குடிக்கும் வினோத மூதாட்டி.. திட உணவுகளே சாப்பிடுவதில்லையாம்.. எப்புட்றா?

India

oi-Mani Singh S

கொல்கத்தா: திட உணவு எதையும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் வெறும் டீ மற்றும் ஹெல்த் டிரிங்ஸ் 50 வருடங்களுக்கும் மேலாக மேற்குவங்காளத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் வாழ்ந்து வருகிறார். ஒருநாள் சாப்பிட வில்லையென்றாலே கை கால்கள் எல்லாம் வெட வெடத்து போகிட்டது என்று சொல்லும் அளவுக்கு நடுங்கும் நிலையில் 50 வருடமாக உணவு சாப்பிடாமல் இந்த வயதான பெண் வாழ்ந்து வருவது நெட்டிசன்களுக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திட உணவு எதையும் எடுத்துக்கொள்ளாமல் வெறும் டீ மற்றும் ஹெல்த் டிரிங்ஸ்களை மட்டுமே குடித்து 50 வருடங்களுக்கும் மேலாக மேற்கு வங்காளத்தை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் வாழ்ந்து வருகிறார்.

ஒருநாள் சாப்பிட வில்லையென்றாலே கை கால்கள் எல்லாம் வெட வெடத்து போகிட்டது என்று சொல்லும் அளவுக்கு நடுங்கும் நிலையில், 50 வருடமாக உணவு சாப்பிடாமல் இந்த வயதான பெண் வாழ்ந்து வருவது நெட்டிசன்களுக்கு வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A woman from West Bengal has lived for more than 50 years without taking any solid food, only tea and health drinks. Netizens have been surprised that this old woman has been living without eating food for 50 years in such a state that if she does not eat for a day, her arms and legs will be torn off.