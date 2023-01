"எங்க கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருக்கு பாரு?".. இதுக்கு போய் இத்தனை லட்சம் செலவா? அதிர வைத்த இளைஞர்!

International

oi-Halley Karthik

டோக்கியோ: ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த நபர் ஒருவர் தன்னை உண்மையான ஓநாயை போல மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று லட்சக்கணக்கான பணம் செலவு செய்து ஒரு ஸ்பெஷல் உடையை வாங்கி இருக்கிறார்.

சிறு வயதிலிருந்து விலங்குகள் மீது அளப்பறிய கொண்டிருக்கும் இந்த நபர் ஏராளமான காட்டு விலங்குகளிடம் நெருங்கி பழகியுள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் அந்த விலங்குகளில் ஒன்றாக தானும் மாறிவிட்டால் எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்து பார்த்திருக்கிறார். அப்படி வந்த யோசனைதான் ஓநாய் உடை. இவருக்கு காட்டு விலங்குகளிலேயே மிகவும் பிடித்தது ஓநாய்தானாம். எனவேதான் ஓநாய் போன்று உடைய அணிய வேண்டும் என்று யோசித்திருக்கிறார்.

ஆனால் என்னதான் ஓநாய் போன்று வேடமிட்டாலும் அவருக்கு இந்த உடைகள் திருப்தியை கொடுக்கவில்லை. எனவே சரியான உடையை தேர்ந்தெடுக்க முயன்றிருக்கிறார். அப்படி இவர் தேடி போகும் போது கிடைத்த நிறுவனம்தான் 'செப்பெட்'. இந்த நிறுவனத்தில் என்ன வித்தியாசம் என்றால் இதுபோன்ற ஸ்பெஷலான உடையை தயாரித்து கொடுப்பதையே செப்பெட் நிறுவனம் முழு நேர பணியாக செய்து வருகிறது என்பதுதான்.

English summary

A Japanese man has spent millions on a special costume to transform himself into a real werewolf. About 3,000,000 yen have been spent on this. That means in Indian value around Rs. 18.5 lakh has been spent.