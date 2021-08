தாலிபான்கள் என்னை படுகொலை செய்ய வருவார்கள்.. வெயிட்டிங்... அதிரவைக்கும் ஆப்கான் முதல் பெண் மேயர்!

International

oi-Mathivanan Maran

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானின் முதல் பெண் மேயர் என்ற பெருமை பெற்ற Zarifa Ghafari - ஜரீபா கபாரி அளித்திருக்கும் பேட்டி உலகை அதிர வைத்துள்ளது. அரசியலில் ஈடுபட்டதால் தாலிபான்கள் என்னை படுகொலை செய்ய வருவார்கள்.. நானும் எனது குடும்பமும் காத்திருக்கிறோம் என கூறியிருக்கிறார் ஜரீபா கபாரி.

தாலிபான்கள், ஆப்கானிஸ்தானில் 2001-ம் ஆண்டு வரை ஆட்சியில் இருந்தனர். அப்போது பெண்களுக்கான அனைத்து உரிமைகளுக்கும் மறுக்கப்பட்டன. பொதுவாக டிவி, இசை, சினிமா என அனைத்துக்கும் தடை விதிக்கப்பட்டன.

பெண்களைப் பொறுத்தவரை வீடுகளுக்குள் அடைபட்டுக் கிடக்க வேண்டியவர்கள் என்கிற கோட்பாட்டில் தாலிபான்கள் ஆழமான நம்பிக்கை கொண்டவர்கள். இதனால் தாலிபான்கள் ஆட்சியில் பெண்கள் மிக கொடூரமான ஒடுக்குமுறைகளை எதிர்கொண்டனர்.

அதிபர் அஷ்ரப் கானியை விட தலிபான்கள் கையில் சிறப்பாக உள்ள ஆப்கானிஸ்தான்.. ரஷ்யா புகழாரம்

English summary

Afghanistan's first female mayor Zarifa Ghafari said that the Talibans will come here and kill me for participated Politics.