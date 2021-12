'அதிசயம்.. ஆனால் உண்மை'.. நேரடியாக மின்னல் தாக்கி உயிர்பிழைத்த தொழிலாளி.. இந்த வீடியோவை பாருங்க!

International

ஜகார்த்தா: ஒரு மனிதனுக்கு இறப்பு என்பது எந்த நேரத்திலும் நிகழலாம். இறப்பை தீர்மானிக்கும் சக்தி மனிதனுக்கு கிடையாது. ஆனாலும் விதியையே சாகடித்து கடைசி நேரத்தில் இறப்பை வெற்றி கொண்டு வாழும் அதிர்ஷ்டம் ஒரு சிலருக்குதான் வாய்க்கும்.

இந்த வகையில் உலகமே அதிசயிக்கத்தக்க வகையில் உயிர்பிழைத்த ஒரு நபரை பற்றிதான் பார்க்க போகிறோம். இந்தோனேசியா நாட்டின் ஜகார்த்தா நகரின் வடகிழக்கு பகுதியில் கனரக இயந்திரங்களை தயாரிக்கும் உற்பத்தி நிறுவனம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது.

An Indonesian worker has miraculously survived a direct lightning strike. The video of the lightning strike on the worker is currently circulating in the media and causing a stir. The walkie-talkie the worker was holding in his hand was said to have been struck by lightning