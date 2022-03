டெலிகிராம் செயலிக்கு தடை! பிரேசில் உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி! தவறான தகவல் பரப்பியதால் நடவடிக்கை

International

பிரசிலியா: பிரேசிலில் டெலிகிராம் செல்போன் செயலிக்கு தடை விதித்து அந்நாட்டு உச்சநீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது. தவறான தகவல்கள் பரப்புவதை கட்டுப்படுத்தாததால் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இது அக்டோபர் மாதம் நடைபெற உள்ள அதிபர் தேர்தலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கூறப்படுகிறது.

பிரேசில் நாட்டில் அதிபராக இருப்பவர் ஜெய்ர் போல்சனாரோ. சர்ச்சைக்கு பெயர் பெற்றவர். சமீபத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு முறையில் மோசடிக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக மீண்டும் மீண்டும் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில் தான் பிரேசிலில் வரும் அக்டோபரில் அதிபர் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதனால் அதிபர் ஜெய்ர் போல்சனாரோ டெலிகிராம் செயலி மூலம் பிரசாரத்தை முன்னெடுக்கிறார்.

English summary

Brazil's Supreme Court ordered to bans telegram. This action was taken because it did not control the spread of misinformation. This is said to have a major impact on the upcoming presidential election in October.