'ஒன்னு பாகிஸ்தானுடன் சேருங்க.. இல்லைன்னா தனி நாடுதான்..' காஷ்மீர் பற்றி இம்ரான் கான் சர்ச்சை பேச்சு

oi-Vigneshkumar

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள மக்கள் பாகிஸ்தானுடன் இணைய வேண்டுமா அல்லது தனி நாடாக வேண்டுமா என்பதை வாக்கெடுப்பின் மூலம் முடிவு செய்து கொள்ளலாம் எனப் பிரதமர் இம்ரான் கான் பேசியுள்ளார்.

இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே சுதந்திரம் அடைந்தது முதலே காஷ்மீர் விவகாரத்தில் மோதல் தொடர்கிறது. காஷ்மீர் தங்கள் நாட்டிற்கே சொந்தம் எனப் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து கூறி வருகிறது.

காஷ்மீரின் ஒரு பகுதி பாகிஸ்தான் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரான இந்தப் பகுதியில் நாளை தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

இந்தியா-பாகிஸ்தான் நட்புக்கு எதிரி ஆர்எஸ்எஸ் கொள்கை- இம்ரான் கான் கருத்து! தாலிபான்கள் பற்றி

Prime Minister Imran Khan said that the people of Kashmir can decide if they want to join Pakistan or become an "independent state". India has asserted that Jammu and Kashmir "was, is and shall forever" remain an integral part of India.