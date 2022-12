சீனாவை உலுக்கும் கொரோனா..எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவுக்கு உச்சம்..ஒரே நாளில் 3 கோடி பேருக்கு பாதிப்பு?

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: முதன் முதலில் கொரோனா கண்டறியப்பட்ட நாடான சீனாவில் தற்போது கொரோனா மின்னல் வேகத்தில் பரவி வருகிறதாகவும், வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவுக்கு அங்கு உச்சம் அடைந்துள்ளதாகவும் குறிப்பாக ஒரே நாளில் 3 கோடி பேருக்கும் அதிகமானவர்களுக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் கூறப்படுகிறது

உலக நாடுகளுக்கு கொரோனா வைரசை பரப்பி விட்ட சீனா, தற்போது கொரோனா வலையில் சிக்கி தவித்து வருகிறது.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு சீனாவின் உகான் நகரில் பரவிய கொரோனா வைரஸ் 2020 ஆம் ஆண்டு ஒட்டு மொத்த உலகத்தையும் ஆட்டம் காண வைத்தது.

English summary

It is said that in China, the country where the corona virus was detected for the first time, the corona virus is currently spreading at lightning speed, and it has reached a peak there than in any other country, especially in one day more than 3 crore people have been diagnosed with the corona virus.