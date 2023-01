வேகமெடுத்த கொரோனா.. மாற்று மருந்துகளால் கொத்துகொத்தாக பலியாகும் மக்கள்.. திணறும் சீனா.. சோகம்

International

oi-Nantha Kumar R

பெய்ஜிங்: சீனாவில் கொரோனா பரவல் இன்னும் முடிவுக்கு வராத நிலையில் கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டுள்ளன. இந்நிலையில் தான் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மாற்று மருந்து கொடுக்கப்படும் நிலையில் அவர்கள் சிறுநீரகம், கல்லீரல் பாதிப்புக்கு உள்ளாகி மரணமடைவதாகவும், ஏராளமான முதியவர்கள் தற்கொலை செய்து வருவதாகவும் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

சீனாவின் வூஹான் மாகாணத்தில் 2019 இறுதியில் இருந்து கொரோனா வைரஸ் பரவ தொடங்கியது. அதன்பிறகு 2020ல் சுமார் 150க்கும் அதிகமான நாடுகளை சேர்ந்த மக்கள் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டனர்.

தினமும் கோடிக்கணக்கானவர்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் கொத்து கொத்தாக ஏராளமானவர்கள் மரணமடைந்தனர். இதற்கு இந்தியாவும் விதிவிலக்கல்ல. இந்தியாவிலும் பல லட்சம் பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டதோடு, பல ஆயிரம் பேர் பலியாகினர்.

அலட்சியம்.. சீனாவில் வேகமெடுத்த கொரோனா.. மீண்டும் 2020யைபோல் முடங்கும் உலகம்? வெளியான பகீர் தகவல்

English summary

Restrictions have been eased in China as the spread of the Corona virus is still not over. In this case, shocking information has come out that people who are infected with Corona are dying of kidney and liver damage and many elderly people are committing suicide.