புனித ஹஜ் யாத்திரைக்கு இனி “நோ கண்டிஷன்”.. கொரோனா ரூல்ஸுக்கு குட்பை! சவூதி அரேபிய அரசு அதிரடி

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ரியாத்: இஸ்லாமியர்களின் 5 கடமைகளுள் ஒன்றான புனித ஹஜ் யாத்திரை மேற்கொள்ள சவூதி அரேபிய அரசு விதித்து இருந்த கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை ரத்து செய்வதாக அறிவித்து இருக்கிறது சவூதி அரேபியா. இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட வயதினர் ஹஜ் யாத்திரை மேற்கொள்ள விதிக்கப்பட்ட தடை ரத்து செய்யப்பட்டு உள்ளது.

ஆண்டுதோறும் உலகின் பல நாடுகளை சேர்ந்த இஸ்லாமிய மக்கள் 20 முதல் 30 லட்சம் பேர் புனித ஹஜ் யாத்திரை மேற்கொள்வதற்காக சவூதி அரேபியாவின் மக்கா நகருக்கு வருகை தருகிறார்கள்.

இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான இஸ்லாமியர்கள் ஹஜ் யாத்திரை மேற்கொள்வதற்காக விமான மூலம் சவூதி அரேபியாவுக்கு செல்வது வழக்கமான ஒன்றாக உள்ளது.

