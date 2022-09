சிறு வயதில் பயந்த மாதிரியே! மனிதனின் வயிற்றில் வளர்ந்த "அத்திமரம்"! வெளிச்சத்துக்கு வந்த "மர்மம்"

International

oi-Jackson Singh

அன்காரா: துருக்கியில் ஒரு மனிதனின் வயிற்றில் இருந்து அத்தி மரம் வளந்திருப்பதை கண்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

சுமார் 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு காணாமல் போனதாக கருதப்பட்டவரின் வயிற்றில் இருந்து இந்த மரம் முளைத்திருக்கிறது. இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய போது பல மர்மங்களுக்கு விடை கிடைத்துள்ளன.

சிறு வயதில் ஏதேனும் பழங்களை சாப்பிடும் போது கொட்டைகளை தெரியாமல் விழுங்கிவிட்டால், "அவ்வளவுதான்.. உன் வயிற்றில் மரம் முளைக்கப் போகிறது" என பெரியவர்கள் விளையாட்டாக பயமுறுத்துவதை கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஆனால் உண்மையிலேயே இதுபோன்ற சம்பவம் நடந்திருப்பது வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பழங்களை வச்சு சாலட் போடலாம்.. ஜூஸ் போடலாம்.. ஆனா இங்க ஒருத்தர் என்ன செய்றார் பாருங்க!

English summary

In a weird incident in Turkey, A body of a man, who was murdered about forty years ago, was spotted after a tree grew from his stomach.