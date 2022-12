"ரத்தின கல்".. வியக்க வைக்கும் இந்த "காஸ்ட்லி" வாட்ச் பற்றி தெரியுமா? விலையை கேட்டா ஆடி போயிடுவிங்க!

International

oi-Halley Karthik

பெர்ன்: கை கடிகாரங்கள் குறித்து விவாதங்கள் மேலெழுந்துள்ள நிலையில், தற்போது சந்தையில் புதிய கடிகாரங்கள் விற்பனைக்கு வந்திருக்கின்றன.

Girard-Perregaux நிறுவனத்தின் இந்த புதிய கடிகாரங்கள் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களை பெற்றுள்ளதால் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

1791ம் ஆண்டு உருவான இந்த நிறுவனம் உலகம் முழுவதும் உள்ள பணக்காரர்களுக்காக ஆடம்பர கை கடிகாரங்களை தயாரிக்க தொடங்கியது.

While the debate about wristwatches is on the rise, new watches are now available in the market. These new watches from Girard-Perregaux have grabbed everyone's attention due to their various features.