ஒரே ஒரு போன்.. சத்தமேயில்லை.. குட்டிக்குரங்கின் சேட்டையால் பதறிப் போன போலீசார்!

oi-Jaya Chitra

கலிபோர்னியா: மர்ம அழைப்புகள் வருவது போலீசுக்கு ஒன்றும் புதிதில்லை. ஆனால், உயிரியல் பூங்காவில் இருந்து வந்த மௌனமான செல்போன் அழைப்பால், பதறிப் போய் போலீசார் விசாரணை நடத்திய வேடிக்கையான சம்பவம் அமெரிக்காவில் நடந்துள்ளது. விசாரணையின் முடிவில் போலீசுக்கு கால் செய்தவர் யார் என்பது தெரிய வந்ததுதான் வேடிக்கையின் ஹைலைட்டே.

செல்போன் மோகம் என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டுமில்லை.. ஐந்தறிவு விலங்குகளுக்கும்கூட உண்டு என்பது அவ்வப்போது நடைபெறும் வேடிக்கையான சம்பவங்கள் மூலம் உறுதியாகிறது. அதிலும் நம் மூதாதையரான குரங்குகள், செல்போன் பயன்படுத்துவதில் நமக்கு சற்றும் சளைத்தவர்களில்லை. லாவகமாக செல்போனைக் கையில் பிடிப்பது, யூடியூப்பில் வீடியோ பார்ப்பது, புகைப்படம் எடுப்பது என இது போன்ற செய்திகள் நிறைய நாம் பார்த்திருப்போம்.

இப்போது அவற்றில் ஒரு படி முன்னேறி, மற்றவர்களுக்கு போன் செய்யவும் குரங்குகள் கற்றுக் கொண்டுவிட்டன என்பதை நிரூபிப்பது மாதிரி அமெரிக்காவில் ஒரு வேடிக்கையான சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

English summary

Cops in California were surprised when they found out that a monkey had picked up a cellphone and called them.