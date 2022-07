சீன போலீசின் சிறந்த புலனாய்வு.. வீட்டில் இறந்த கொசுவின் டிஎன்ஏ மூலம் திருடன் அதிரடி கைது! எப்படி?

International

oi-Nantha Kumar R

பெய்ஜிங்: சீனாவில் ஒரு வீட்டில் திருடிய திருடனை இறந்த கொசுவின் ரத்தம் மூலம் புலனாய்வு செய்து போலீசார் கைது செய்த சுவாரசியமான சம்பவம் நடந்துள்ளது.

ஒவ்வொரு குற்ற சம்பவங்களின்போது குற்றத்தில் ஈடுபட்ட நபர் ஏதாவது ஒரு தடயத்தை விட்டு செல்வார் என்பது போலீசாரின் நம்பிக்கையாகும். எவ்வளவு தான் சிறப்பாக சிந்தித்து குற்றங்களில் ஈடுபட்டாலும் கூட போலீசார் திறமையாக தடயங்களை சேகரித்து குற்றவாளிகளை கைது செய்த பல சம்பவங்கள் நடந்துள்ளன.

அந்த வகையில் தற்போது சீனாவில் திருட்டில் ஈடுபட்ட நபரை விசித்திரமான முறையில் புலனாய்வு செய்து போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். அதுதொடர்பான விபரம் வருமாறு:

English summary

An interesting incident has taken place in China where the police arrested a thief who stole a house using the blood of a dead mosquito.