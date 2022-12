உலகக்கோப்பை முடிந்தும் ஓயாத சர்ச்சை.. கத்தாரில் 9 இந்தியர்கள் பலி! நிவாரணம் வழங்க பிபாவிடம் கோரிக்கை

International

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தோஹா: பிபா கால்பந்து உலகக்கோப்பை தொடர் கத்தாரில் நடந்து முடிந்து இருக்கும் சூழலில், இந்த உலகக்கோப்பை தொடருக்கான உள்கட்டமைப்பு பணிகளில் ஈடுபட்ட வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களின் மரணம் தொடர்பான செய்திகள் தற்போது பூதாகரம் எடுத்து இருக்கின்றன.

இதுகுறித்து கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு உலகக்கோப்பை தொடரை நடத்துவதற்கான ஒப்பந்தத்தை பெற்ற கத்தார், இந்தியா, இலங்கை, பாகிஸ்தான், வங்கதேசம், பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோனேசியா உள்ளிட்ட நாடுகளை சேர்ந்த தொழிலாளர்களை பணியில் அமர்த்தியது.

கடந்த 12 ஆண்டுகளில் இவ்வாறு பணியில் அமர்த்தப்பட்ட வெளிநாட்டு தொழிலாளர்களில் ஆயிரக்கணக்கானோர் உயிரிழந்ததாக பன்னாட்டு ஊடகங்களும், மனித உரிமை அமைப்புகளும் தெரிவிக்கின்றன.

English summary

With the ongoing FIFA World Cup in Qatar coming to an end, news of the deaths of foreign workers involved in infrastructure work for the World Cup is on sensation.