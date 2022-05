"ஒரே பட்டன்!" 30 ஆண்டு நீடித்த அரசியல் குழப்பம்! முடிவுக்கு வந்து இப்படிதான்! பிரதமர் மோடி பெருமிதம்

International

oi-Vigneshkumar

பெர்லின்: ஜெர்மனியில் இந்தியர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய பிரதமர் மோடி, பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்தும் முக்கிய கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி அரசு முறை பயணமாக ஐரோப்பா நாடுகளுக்குச் செல்கிறார். இந்த ஆண்டின் முதல் பயணமான இதில் பிரதமர் மோடி, ஜெர்மனி, டென்மார்க் மற்றும் பிரான்ஸ் ஆகிய நாடுகளுக்குச் சென்றுள்ளார்.

முதலில் ஜெர்மனி சென்ற பிரதமர் மோடி, அந்நாட்டின் தலைநகர் பெர்லின் நாட்டில் ஜெர்மனி அதிபர் ஓலாஃப் ஸ்கோல்ஸை சந்தித்தார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான 6ஆவது மாநாடு நடைபெற்றது,

தேசிய யூத் கேம்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்! கெத்து காட்டிய மதுரை சிறுவன்.. 3 போட்டிகளில் தங்கம் வென்று அசத்தல்

English summary

India has ended the politically unstable atmosphere of the last three decades by pressing a button said Prime Minister Narendra Modi: (ஜெர்மனியில் இந்தியர்களிடம் பேசிய பிரதமர் மோசி) Prime Minister Narendra Modi in Germany.