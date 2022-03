இதுதான் கடைசி வீடியோ.. ஏதாவது ஆச்சுனா இந்திய அரசுதான் காரணம்.. உக்ரைனில் இந்திய மாணவர்கள் குமுறல்

International

oi-Rajkumar R

கீவ் : உக்ரைனில் ரஷ்ய ராணுவம் போர் நிறுத்தம் அறிவித்துள்ள நிலையில் பல நாட்கள் காத்திருந்தோம் இனியும் முடியாது, இதுதான் எங்களின் கடைசி வீடியோ எங்களுக்கு ஏதாவது நேர்ந்தால் இந்திய அரசாங்கமும் தூதரகமும் தான் காரணம் என உக்ரைன் மேற்கு பகுதியில் சிக்கியுள்ள இந்திய மாணவர்கள் தேசியக் கொடியுடன் வெளியிட்ட வீடியோ பதைபதைப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா ஒன்பதாவது நாள் தாக்குதலை நேற்று தொடங்கிய நிலையில் பத்தாவது நாளான இன்று தற்காலிகப் போர்நிறுத்தத்தை அறிவித்துள்ளது.

உக்ரைன் நாட்டின் தலைநகரான கீழ் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட நிலையில், அடுத்ததாக நாட்டின் இரண்டாவது பெரிய நகரமான கார்கிவ் நகரின் பக்கம் ரஷ்யாவின் தாக்குதல் தொடங்கப்பட்டது.

உக்ரைன் மருத்துவ மாணவர்கள் இனி இந்தியாவில் படிக்கலாம் - மத்திய அரசு அறிவிப்பு.. மாணவர்கள் மகிழ்ச்சி

English summary

We have been waiting for days for the Russian military to declare a ceasefire in Ukraine. This is our last video If anything happens to us it is because of the Government of India and the Embassy A video released by Indian students stranded in western Ukraine with the national flag has caused a stir.