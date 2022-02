மிக மோசமான பாதிப்பு! நெதர்லாந்தில் கண்டறியப்பட்ட புதிய VB வேரியண்ட்.. கொரோனா இல்லை எச்ஐவியாம்!

International

oi-Vigneshkumar

ஆம்ஸ்டர்டாம்: கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறி வரும் நிலையில், புதிய வேரியண்ட்கள் ஏன் எப்போதும் லேசான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருக்காது என்பதற்கு வலுவான ஒரு ஆதாரமாக நெதர்லாந்து ஆய்வாளர்கள் ஒன்றைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

கடந்த 2 ஆண்டுகளாகவே உலக நாடுகளை கொரோனா வைரஸ் தான் அலறவிட்டுக் கொண்டு இருக்கிறது. அமெரிக்கா தொடங்கி ஆஸ்திரேலியா வரை அனைத்து நாடுகளும் கொரோனாவால் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன

குறிப்பாக, இந்த கொரோனா வைரஸ் தொடர்ந்து உருமாறிக் கொண்டே இருப்பதால் இதைச் சமாளிப்பதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆல்பா, டெல்டா, ஓமிக்ரான் என புதிய உருமாறிய கொரோனா வகைகள் அடுத்தடுத்த அலைகளை ஏற்படுத்தி வருகின்றன.

English summary

Oxford researchers announced the discovery of a highly virulent strain of HIV in the Netherlands: All things to know about new highly virulent strain of HIV in tamil.