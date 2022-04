பல வருட வீட்டு சிறை! ராணுவத்திற்கு பயந்து ஓடியவர்! பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமராகும் ஷேபாஸ்? யார் இவர்?

International

oi-Shyamsundar I

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில் பிரதமராக இருந்த இம்ரான் கான் அங்கு பதவியை இழந்துள்ளார். இன்று நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அவர் தோல்வி அடைந்த நிலையில் எதிர்க்கட்சி கூட்டணி ஆதரவுடன்.. ஷேபாஸ் ஷெரிப் பாகிஸ்தானின் புதிய பிரதமராக இருக்கிறார். யார் இவர்? இவரின் பின்னணி என்ன என்று பார்க்கலாம்?

இந்தியாவின் காஷ்மீரின் ஆனந்த்நாக் பகுதியில் இருந்து பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் பகுதிக்கு குடியேறிய குடும்பம்தான் ஷேபாஸ் ஷெரிப் குடும்பம். பிரிவினையின் போது இவர்கள் பாகிஸ்தான் சென்றனர். இவர் வேறு யாரும் இல்லை.. பாகிஸ்தானின் முஸ்லீம் லீக் நவாஸ் கட்சியின் தலைவர். 69 வயதாகும் இவர் நவாஸ் ஷெரீப்பின் தம்பியாவார்.

ஆம் நவாஸ் ஷெரிப் பாகிஸ்தானை விட்டு வெளியேறிய நிலையில் அவரின் தம்பிதான் அங்கு பிரதமராக போகிறார். நவாஸ் ஷெரிப் ஏற்கனவே பாகிஸ்தான் பிரதமராக மூன்று முறை இருந்தவர். 2018ல் 10 ஆண்டு சிறை தண்டனை பெற்ற நவாஸ் ஷெரீப் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக லண்டனில் வசித்து வருகிறார்.

ஒரு ஓட்டில் தோற்ற வாஜ்பாய்.. உங்களை போல் இல்லை.. இம்ரான்கானை விளாசிய நவாஸ் ஷெரீப் மகள்

English summary

Pakistan: All you need to know about the Shehbaz Sharif who may become next PM. பாகிஸ்தானில் பிரதமராக இருந்த இம்ரான் கான் அங்கு பதவியை இழந்துள்ளார்.