ஆபத்தான நாடு என்பதா?.. ஜோ படைனின் கருத்துக்கு எதிராக பொங்கி எழுந்த பாகிஸ்தான்

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தான் மிகவும் ஆபத்தான நாடுகளில் ஒன்று என அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் கூறிய நிலையில், பிராந்திய அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பையே பாகிஸ்தான் விரும்புகிறது என பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் கூறியுள்ளார்.

அமெரிக்காவின் வாஷிங்டனில் ஆளும் கட்சியின் பிரசார கூட்டம் நடந்தது. இதில் அந்நாட்டின் ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் கலந்துகொண்டார்.

While US President Joe Biden said that Pakistan is one of the most dangerous countries, Pakistan Prime Minister Shahbaz Sharif said that Pakistan wants regional peace and security.