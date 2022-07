மனித மாமிசம் போன்ற ருசி.. சர்ச்சையில் சிக்கிய ஸ்வீடன் நிறுவனத்தின் புதிய பர்கர்!

International

oi-Jaya Chitra

ஸ்டாக்ஹோம் : ஸ்வீடனைச் சேர்ந்த நிறுவனம் ஒன்று நர மாமிச சுவையில் பர்கரைத் தயாரித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

'இந்தப் பொறப்புதான் நல்லா ருசிச்சு சாப்பிடக் கிடைச்சது..' என விதவிதமாக சாப்பாட்டு சுவையைத் தேடி அலைபவர்கள் உலகம் முழுவதுமே இருக்கிறார்கள். இவர்களது நாவிற்கு விருந்து வைப்பது போன்ற சுவையைத் தருவதற்காக உணவு நிறுவனங்களும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு புதுப்புது உணவு வகைகளை அறிமுகப்படுத்துகின்றன. இதற்கென பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை நடத்தி, அவை புதிய சுவைகளை கண்டுபிடிக்கின்றன.

அப்படி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய உணவுதான், நர மாமிச சுவையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள வேகன் பர்கர்.

English summary

This Swedish food company named Oumph! has been recognised on the global stage for its unique gourmet creation which as they say has the texture of human flesh.