நிமோனியாவில் இருந்து குழந்தைகளை பாதுகாக்கும் ஷாம்பு பாட்டில் ! மருத்துவரின் அசாத்திய கண்டுபிடிப்பு

ஆமிர் ரஃபிக் பீர்ஜாதா மற்றும் பெளலின் மாசன் - கண்டுபிடிப்பாளர்கள், வங்கதேசம்

Picture of young pneumonia survivor and her parents outside home

Doctors and a nurse look at at the plastic bottle lifesaving invention

English summary

"It was my first night as an intern and three children died before my eyes. I felt so helpless that I cried."