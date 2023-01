ஆரவாரமாக நடந்து கோரமாக முடிந்த ‘சர்க்கஸ்’.. ரிங் மாஸ்டர் மீது திடீரென பாய்ந்து குதறிய புலி! ஷாக்!

International

oi-Jackson Singh

ரோம்: இத்தாலியில் சமீபத்தில் நடந்த 'சர்க்கஸ்' நிகழ்ச்சியின் போது யாரும் எதிர்பாராத விதமாக பயிற்சியாளர் மீது ஒரு புலி பாய்ந்து கடித்துக் குதறியது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

புலியின் இந்த கொடூர தாக்குதலில் கழுத்து, தலை, கால் ஆகிய இடங்களில் பலத்த காயமடைந்த சர்க்கஸ் பயிற்சியாளர் கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பயிற்சியாளரை புலி தாக்கும் வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் தீயாகப் பரவி பார்ப்பவர்களை பதைபதைக்கச் செய்து வருகிறது.

English summary

Unexpectedly, a tiger pounced on the trainer during a circus performance last night in Italy. The circus trainer was seriously injured in the neck, head and leg in the brutal attack of the tiger and was admitted to the hospital in critical condition.