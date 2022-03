உக்ரைன் - ரஷ்யா வெளியுறவு அமைச்சர்கள் இடையே 10ம் தேதி அமைதிப் பேச்சுவார்த்தை - போர் முடிவுக்கு வருமா

International

oi-Jeyalakshmi C

கீவ்: போரை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது தொடர்பாக உக்ரைன் - ரஷ்யா வெளியுறவு அமைச்சர்கள் இடையே மார்ச் 10ஆம் தேதி துருக்கியில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவுள்ளது. போர் முடிவுக்கு வர வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

சோவியத் யூனியனின் அங்கமாக திகழ்ந்த உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடுத்து 12 நாட்கள் ஆகி விட்டன. அபார பலம் கொண்ட ரஷ்யா, உக்ரைன் நாட்டின் முக்கிய நகரங்கள் அத்தனையையும் ஏவுகணை வீச்சு, வான்தாக்குதல், பீரங்கி தாக்குதல் என நடத்தி உருக்குலைய வைத்து வருகிறது.

அதே நேரத்தில் உக்ரைனும் நாட்டைக் காக்க ஈடுகொடுத்து போராடி வருகிறது. உக்ரைன்-ரஷ்யா இடையே நடைபெற்று வரும் போரில் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டு வருகிறது. போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர பல்வேறு தரப்பிலும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

The Ukrainian-Russian foreign ministers will hold talks in Turkey on March 10 to end the war. There is an expectation that the war will end.