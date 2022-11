எச்சரிக்கை! அதிகரிக்கும் ஏழை-பணக்காரர்கள் இடைவெளி! சரி செய்யாவிடில் பூமி அனைவருக்குமானதாக இருக்காது!

International

oi-Halley Karthik

கெய்ரோ: உலகம் முழுவதும் உள்ள மக்கள் தொகை எண்ணிக்கை விரைவில் 800 கோடியை தொட உள்ள நிலையில் ஏழை-பணக்காரர்களுக்கு இடையேயான இடைவெளியை நாம் குறைக்கவில்லையெனில் உலகம் சமநிலையை இழக்கும் என ஐநா பொதுச் செயலாளர் ஆண்டனியோ குட்டரெஸ் எச்சரித்துள்ளார்.

ஐநா காலநிலை மாற்றம் தொடர்பான (COP27) மாநாடு எகிப்தில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அதில் சிறப்புரையாற்றிய குட்டரெஸ் இக்கருத்தை கூறியுள்ளார்.

உலகம் அனைவருக்குமானதாக இருக்க வேண்டும் எனில் இதனை நாம் கட்டாயம் செய்தாக வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

UN Secretary General António Guterres has warned that if we don't reduce the gap between the rich and the poor, the world will lose balance as the world's population soon reaches 8 billion. Guterres made the keynote address at the UN Climate Change Conference (COP27) in Egypt. He emphasized that if the world is to be for all, we must do this.