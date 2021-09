யார் இந்த முல்லா முகமது ஹசன்.. ஆப்கானிஸ்தான் அரசின் புதிய தலைவர்.. பின்னணி

International

oi-Velmurugan P

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் அரசின் புதிய இடைக்கால தலைவராக பொறுப்பேற்க உள்ள முல்லா முகமது ஹசன் யார் என்பது குறித்து தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. ஆப்கானிஸ்தானில் 1996 முதல் 2001 வரை நடந்த தாலிபன்கள் அரசில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராகவும் துணை பிரதமராகவும் இருந்தவர் தான் முல்லா முகமது ஹசன்.

முல்லா முகமது ஹசன் அகுந்த் தான் தற்போது தாலிபன்கள் இயக்கத்தில் உள்ள ரெஹ்பரி ஷுரா என்ற சக்திவாய்ந்த முடிவெடுக்கும் அமைப்பின் தலைவராக உள்ளார். ரெஹ்பரி ஷுரா (தலைமை கவுன்சில்) குழு தான் அனைத்து விவகாரங்களையும் நடத்தும் அரசாங்க அமைச்சரவை போல செயல்படுகிறது.

இந்நிலையில் ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபன்களின் புதிய அரசாங்கத்தின் இடைக்கால தலைவராக முல்லா ஹாசனின் பெயரை தாலிபன்கள் இயக்க குழுவின் முன்னணி தலைவராக முல்லா ஹெபத்துல்லா இன்று முன்மொழிந்தார்.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபன் அரசின் தலைவராகும் முல்லா முகமது ஹசன்! நடக்க போகும் மாற்றங்கள்

English summary

Taliban appoint Mullah Mohammad Hassan Akhund leader of new govt. mullah Hassan belongs to Kandahar, the birthplace of the Taliban, and was among the founders of the armed movement.