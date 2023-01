உஸ்பெகிஸ்தானில் 19 குழந்தைகள் பலி விவகாரம்.. இந்தியாவின் இருமல் மருந்துக்கு தடை விதித்த ஹூ!

International

ஜெனீவா: உஸ்பெகிஸ்தானில் 19 குழந்தைகள் பலியான விவகாரத்தில் இந்தியாவின் இரு இருமல் மருந்துகளை பயன்படுத்த வேண்டாம் என உலக சுகாதார அமைப்பு பரிந்துரை செய்துள்ளது.

இந்திய தலைநகர் டெல்லி அருகே உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள நொய்டாவில் டாக்-1 மேக்ஸ், ஆம்ப்ரோனால் ஆகிய இரு மருந்துகளை மரியான் பயோடெக் எனும் நிறுவனம் தயார் செய்து வருகிறது. இந்த மருந்துகள் இந்தியா மட்டுமல்லாமல் உலக நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது.

மற்ற நாடுகளை போல் உஸ்பெகிஸ்தானும் இந்த இருமல் மருந்துகளை இறக்குமதி செய்து தங்கள் நாட்டில் விற்பனை செய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் இந்த நாட்டில் இந்த இருமல் மருந்துகளை குடித்த 19 குழந்தைகளின் உடல்நிலை மோசமானதாக தகவல்கள வெளியானது.

World Health Organisation recommends India's 2 cough syrups should not be used for kids in Uzbekistan. This recommendation came after 19 kids died after consuming the Noida's cough syrup.