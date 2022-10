அருணாசல் ஹெலிகாப்டர் விபத்து.. விபத்திற்கு முன் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு வந்த "அந்த" தகவல்.. பின்னணி

News

oi-Halley Karthik

இட்டாநகர்: அருணாச்சலப் பிரதேச மாநிலத்தில் ராணுவ ஹெலிக்காப்டர் ஒன்று நேற்று (அக்.21) விபத்திற்கு உள்ளானதில் அதில் பயணித்த 5 பேரில் 4 பேர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஒருவரை தேடும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில் விபத்திற்கு முன்னர் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு ஹெலிகாப்டரிலிருந்து சிக்னல் கிடைத்துள்ளது.

அதாவது 'MayDay' என விமானிகள் கூறியுள்ளனர். மே டே என்றால் அவசரம் என்று பொருள்படும். எனவே இந்த தகவலை அடிப்படையாக கொண்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

An army helicopter crashed in the state of Arunachal Pradesh yesterday (October 21) and 4 of the 5 crew members were recovered dead. The search for one is in full swing. In this case, before the accident, the control room received a signal from the helicopter. That means 'MayDay' as the pilots said. May Day means hurry. Hence, based on this information, an investigation has been initiated.