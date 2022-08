தந்தை அன்பின் முன்னே! தந்தைக்கு சிலை வைத்து சிலிர்க்க வைத்த தனயன்கள்! கண்கலங்கிய கன்னியாகுமரி!

Kanyakumari

கன்னியாகுமரி : கன்னியாகுமரி அருகே பெற்று வளர்த்து ஆளாக்கிய தந்தைக்கு சிலை செய்து வீட்டு நுழைவு வாயிலில் வைத்து வழிபட்டு வரும் சகோதரர்கள், அப்பகுதி மக்களை அழைத்து விருந்து வைத்த சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விஞ்ஞான வளர்ச்சியில் மயங்கி தனிமையில் வாழ விரும்பிய இக்கால இளைஞர்களால் நாளுக்கு நாள் முதியோர் இல்லங்களில் சேர்க்கை அதிகரித்து வருகிறது. இதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

அதே நேரத்தில் தாய் தாய் தந்தையை உயிருக்கும் மேலாக நேசிக்கும் மகன், மகள்களும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். இதுகுறித்த செய்திகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி மக்களின் கவனத்தை பெறவும் தவறுவதில்லை.

English summary

The brothers, who have been worshiping near Kanyakumari by placing an idol of their father at the entrance of their house, invited the people of the area to have a feast