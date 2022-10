அதிமுகவில் 2 தலைகள்.. ஸ்கெட்ச் போட்டு தூக்கிய செந்தில் பாலாஜி.. ‘மொத்தமா போச்சே..’ பாஜகவுக்கும் ஷாக்!

Karur

oi-Vignesh Selvaraj

கரூர் : அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே மோதல் தொடர்ந்து வரும் நிலையில், சத்தமில்லாமல் ஒரு பிளானை முடித்து, குளித்தலையை திமுக வசம் கொண்டு வந்துள்ளார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி.

அதிமுகவில் நிலவி வரும் தலைமை மோதலால், கட்சியினர் ஓபிஎஸ் அணி, ஈபிஎஸ் அணி என பிரிந்து கிடக்கின்றனர். அவர்களை ஈர்க்க திமுக, பாஜக போன்ற கட்சிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில், அதிமுகவைச் சேர்ந்த 2 கவுன்சிலர்களை தம் பக்கம் இழுத்து அதிமுகவுக்கு குடைச்சல் கொடுத்துள்ளார் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி. இதன் மூலம், அதிமுகவின் பலம் குறைந்து, ஒன்றிய சேர்மன், துணை சேர்மன் பதவிகளை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆக்‌ஷன் மூலம், கரூர் மாவட்ட திமுகவில் குழப்பம் ஏற்படுத்த நினைத்த பாஜகவுக்கும் பதிலடி கொடுத்திருக்கிறார் செந்தில் பாலாஜி.

English summary

As the clash between OPS and EPS continues in the AIADMK, Minister Senthil Balaji has quietly completed a plan. Minister Senthil Balaji has given a blow to AIADMK by pulling 2 councilors from AIADMK to his side in Kulithalai Union. Due to this, ADMK has losing Union Chairman position.