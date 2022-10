நீங்க ஆபாச படம் பார்த்திருக்கீங்க.. ‘பின்னால் கேட்ட சத்தம்’- ‘சைபர் கிரைம்’ என பணம் பறித்த கும்பல்!

Krishnagiri

oi-Vignesh Selvaraj

கிருஷ்ணகிரி : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அருகே சிறார் ஆபாச படங்களைப் பார்த்ததாக, நகைக்கடை ஊழியரிடம் சைபர் கிரைம் போலீஸ் எனக் கூறி மிரட்டி பணம் பறித்த 4 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

சென்னை சைபர் கிரைம் போலீஸ் அலுவலகத்தில் இருந்து பேசுவதாகக் கூறி, வழக்கில் இருந்து தப்பிக்க வேண்டுமானால் உடனே 10 ஆயிரம் ரூபாய் பணம் அனுப்ப வேண்டும் என்று மிரட்டியுள்ளனர்.

நகைக்கடை ஊழியரும் பயந்துபோய் பணத்தை அனுப்பி விட்டு, மீண்டும் தொடர்பு கொண்டபோது போன் எடுக்கவில்லை. இதையடுத்து போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.

கிருஷ்ணகிரி சைபர் கிரைம் போலீசார் மேற்கொண்ட விசாரணையில், யூ டியூபில் வாக்கி டாக்கி சத்தத்தை ஒலிக்கவிட்டபடி பேசி மோசடியில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது.

English summary

4 people have been arrested for extorting money from a jewellery shop employee by claiming to be cyber crime police and asking him to send 10,000 rupees immediately to escape from the case.