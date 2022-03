Krishnagiri

கிருஷ்ணகிரி : கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் இரு அமைச்சர்கள் பங்கேற்ற நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் எம்எல்ஏ பிரகாஷ் பேசியபோது ஏற்பட்ட மின்தடை 15 நிமிடங்கள் நீடித்ததால் செய்வதறியாமல் திகைத்து நின்றார்

அரசு நிகழ்ச்சியில் திடீர் மின்தடை.. 15 நிமிடம் பேசாமலேயே நின்ற எம்எல்ஏ..கிருஷ்ணகிரி பரபரப்பு

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒசூரில் பல்வேறு இடங்களில் பட்டுவளர்ச்சித்துறை சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க இரண்டு அமைச்சர்கள் வருகை தந்துள்ளனர்..

ஒசூர் மாநகராட்சி ராம் நகர் பகுதியிலுள்ள பட்டுவளர்ச்சி அலுவலகத்தில் தருமபுரி மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களை சேர்ந்த 689 பட்டு விவசாயிகளுக்கு 2.15கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நலதிட்ட உதவிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது.

When MLA Prakash spoke at a welfare assistance distribution function attended by two ministers in Hosur, Krishnagiri district, the power outage lasted for 15 minutes and he was stunned.