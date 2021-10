என்ன ஆச்சரியம்.. உலகம் முழுக்க பேச்சு.. ஒரே நேர்கோட்டில் 10 ஆயிரம் கி.மீ பறந்து இடம் பெயர்ந்த கழுகு

London

லண்டன்: கொரோனா காலத்தில் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு பயணம் செய்வது கடினமாகி வருகிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள அரசுகள் வெளிநாட்டினரின் பயணத்தை தடுக்க பல விதிகளை வகுத்துள்ளன.

கொரோனா பரிசோதனை இல்லாமல் யாரும் தங்கள் நாட்டுக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படவில்லை.

ஆனால், அரசுகளால் உருவாக்கப்பட்ட விதிமுறைகள், குறிப்பிட்ட இந்த falcon கழுகுக்கு எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தவில்லை. ஏன் இந்த கழுகு இப்போது உலகமெங்கும் உள்ள சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களால் அதிகம் விவாதிக்கப்படுகிறது.

அஸ்ஸாம், ஒடிஷாவுக்கு குறி-மியான்மர் எல்லையில் நவீன ராடார்களுடன் காத்திருக்கும் சீனாவின் கழுகு கண்கள்

English summary

A falcon eagle was recently tracked migrating from South Africa all the way to Finland. In 42 days she flew over 10,000 km in almost straight lines, at speeds of the 230 km/day.