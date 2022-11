அப்போ வளர முடியுமா?.. ரூ.1 கோடி செலவாம்.. 3 மாதங்களில் 3 இன்ச் வளர்ந்த 68-வயது முதியவர்!

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: உயரத்தை அதிகரிக்க பலரும் விரும்பி வரும் நிலையில், இங்கிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த முதியவர் ஒருவர் ரூ.1.2 கோடி செலவு செய்து 3 மாதங்களில் 3 இன்ச் வளர்ந்துள்ளார்.

மனித படைப்பானது மிகவும் அபூர்வமானது. உலகத்தில் பல கோடி மக்கள் இருந்தாலும் அனைவரும் தங்களுக்கு என தனித்துவமான அடையாளத்துடன் இருக்கின்றனர்.

உலகில் மிக உயரமான மனிதர்களும், உலகில் மிக குட்டையான மனிதர்களும் இருக்கிறார்கள்.

English summary

While many people want to increase their height, an old man from England grew 3 inches in 3 months by spending Rs 1.2 crore.