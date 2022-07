மோசமாகும் நிலைமை.. டிராபிக் லைட்டே உருகிய கொடூரம்! பிரிட்டனை வாட்டி வதைக்கும் வெப்ப அலை!

London

லண்டன்: பிரிட்டனில் வரலாறு காணாத அளவில் வெப்பநிலை அதிகரித்து காணப்படுகிறது. இத்துடன் வெப்ப அலையும் மக்களை வாட்டி எடுக்கத் தொடங்கியுள்ளது. பிரிட்டன் நாடு குளிர் பிரதேசமாகும். நிலநடுக்கோட்டிற்கு மேலே உள்ள இந்த நாடு ஆண்டில் பெரும்பாலான நாட்கள் குளிரில் நடுங்கிக்கொண்டிருக்கும். இந்நிலையில் தற்போது இந்த பகுதியில் சுமார் 40 டிகிரிக்கு மேல் வெப்பம் வாட்டியெடுக்க தொடங்கியுள்ளது.

இந்த வெப்பம் நமக்கு இயல்பானதாகவே தோன்றலாம். ஏனெனில் கோடைக்காலங்களில் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இதை விட அதிக அளவு வெப்பம் பதிவாகும்.

இங்கிலாந்தில் வரலாறு காணாத வெப்ப நிலை உயர்வு! தானாக தீப்பிடித்த தண்டவாளம்! 2 நாட்களுக்கு ரெட் அலர்ட்

Britain is experiencing record temperatures. Along with this, the heat wave has started to consume the people. Britain is a cold country. This equatorial country shivers in the cold most days of the year. In this case, the temperature has started to drop above 40 degrees in this area.