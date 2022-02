கொரோனா தடுப்பூசி நல்லது..ஆனா அதுக்கு சரிப்பட்டு வராது - பீதியை கிளப்பும் கேம்ப்ரிட்ஜ் ஆராய்ச்சியாளர்

London

oi-Rajkumar R

லண்டன் : கொரோனா தடுப்பூசிகள்நோய் தொற்று அபாயத்தை குறைத்தாலும், ஓமிக்ரான், டெல்டா, ஸ்டெல்த் ஓமிக்ரான் போன்ற புதிய மாறுபாடுகளை தவிர்ப்பதில் தோல்வியடைந்துள்ளதாக கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக் கழக ஆராய்ச்சியாளர் சாரா எல் கேட்டி கூறியுள்ளது மருத்துவ உலகில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

கொரோனாவை தொடர்ந்து தென் ஆப்பிரிக்காவில் கண்டறியப்பட்ட ஓமிக்ரான் வைரஸ் உலகநாடுகள் பலவற்றில் தனது கோர தாண்டவத்தை தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக அமெரிக்காவில் ஓமிக்ரான் பாதிப்பு அதிகமாகவே உள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு நாளுக்கு நாள் குறைந்து வந்தாலும், பலி எண்ணிக்கை சற்று கவலையளிக்கும் விதமாக அதிகரித்து வருகிறது. தமிழகத்திலும் இதே நிலைதான் நீடிக்கிறது. தற்போது கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் குறைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தடுப்பூசிகள் மக்களுக்கு செலுத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Although corona vaccines reduce the risk of infection, Cambridge University researcher Sarah L caddy says it has failed to avoid new variants such as Omigron, Delta and Stealth Omigron, which have become the talk of the medical world.