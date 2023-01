தூக்கி அடிச்சுருவேன் பாத்துக்க.. இனி சுவர்களில் யூரின் போனால் அவ்வளவுதான்! ஃபாரினில் பக்கா ப்ளான்!

London

oi-Rajkumar R

லண்டன் : அரசு சுவர்கள் பேருந்து நிலையங்கள் பொது இடங்கள் என பல பகுதிகளிலும் திறந்தவெளி கழிப்பிடமாக பயன்படுத்துபவர்களால் பொதுமக்கள் அடையும் இன்னலை வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது. தற்போது அந்த விவகாரத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

சென்னை போன்ற பெரு நகரங்களாக இருந்தாலும் சரி கிராமப் பகுதிகளாக இருந்தாலும் சரி சாலையோரங்களை திறந்தவெளி கழிப்பிடமாக பயன்படுத்துபவர்களை நாள்தோறும் நீங்கள் பார்க்கலாம்.

பெண்கள் இருக்கிறார்களே மக்கள் நடப்பார்களே என்பது குறித்து கவலைப்படாமல் சாலையோரங்களில் தங்கள் இஷ்டத்துக்கு சிறுநீர் கழிப்பவர்களை என்ன சொல்லியும் திருத்த முடியாது.

English summary

In many places like government walls, bus stations, public places, people use open toilet as public places, the problem cannot be expressed in words. Now that issue has been put to an end.