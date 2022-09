பிரிட்டன் பிரதமர் தேர்தல்: பின் தங்கும் ரிஷி சுனக்.. அடுத்த பிரதமராகிறார் லிஸ் டிரஸ்?

London

oi-Mani Singh S

லண்டன்: இங்கிலாந்தில் அடுத்த பிரதமருக்கான தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக்கிற்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. அதே சமயம் லிஸ் டிரஸ் வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்பு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

இங்கிலாந்து பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சன் பதவி விலகியதை அடுத்து, இங்கிலாந்தில் புதிய பிரதமருக்கான பணிகள் பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இங்கிலாந்தின் இந்த புதிய பிரதமர் பதவிக்கான தேர்தலில், இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த எம்.பி. ரிஷி சுனக் அடுத்தடுத்த சுற்றுகளில் வெற்றி பெற்று தற்போது இறுதி வேட்பாளராக முன்னேறினார்.

English summary

Rishi Sunak, who is of Indian origin, has suffered a setback in the election for the next Prime Minister of England. Meanwhile Liz Dress is said to have a high chance of winning.