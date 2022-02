“மாப்பிள்ளை சார்.. கல்யாணத்துக்கு இப்டியா டிரஸ் போட்டுட்டு வர்றது?”.. வச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்!

London

oi-Jaya Chitra

லண்டன்: லண்டனில் கருப்பு நிற டீசர்ட், புளூ ஜீன்ஸ் என தனது திருமணத்திற்கே விருந்தாளியைப் போல், மிகவும் எளிமையான உடையில் சென்ற மணமகனைப் பற்றிய வீடியோ நெட்டிசன்களை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

ஒவ்வொருவரது வாழ்க்கையிலும் திருமணம் என்பது மறக்க முடியாத நிகழ்வு. அதனால்தான் அந்த நாளை 'பிக் டே' எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். ஒவ்வொரு மதத்தினரும் தங்களது திருமணத்திற்கு என பிரத்யேகமாக டிரஸ் கோட் எனப்படும் உடை பாரம்பரியத்தை பின்பற்றி வருகின்றனர். அதிலும் குறிப்பாக சமீபகாலமாக திருமணத்திற்கு என்ன உடை அணிவது, போட்டோஷூட் என அதிகம் மெனக்கெடுகின்றனர் மணமக்கள்.

ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்திற்உம் ஒவ்வொரு உடை என திருமணத்திற்கு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பிருந்தே ஷாப்பிங் ஆரம்பித்து விடுகிறார்கள். மணமகளுக்கு இருப்பது போல் விதவிதமான உடைகள் மணமகனுக்கு இருப்பதில்லை என்ற போதும், முடிந்தவரை திருமணத்தன்று மற்றவர்களைவிட மிகவும் அழகாக தோன்றுவது என்பதில் மணமகன்களும் கவனமாக இருப்பார்கள்.

இத்தனை தம்பதிகளா! கோவாவில் கணவன்-மனைவி ஜோடி ஜோடியா போட்டி!.. என்னங்க இது!

ஆனால் சமீபத்தில் லண்டனில் நடைபெற்ற திருமணம் ஒன்றில் மணமகன், கருப்பு நிற டீசர்ட், புளூ ஜீன்ஸ் அணிந்து, விருந்தாளியைப் போன்ற தோற்றத்தில் காணப்பட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

English summary

A TikTok showing a groom showing up to his church wedding in a t-shirt and jeans while his wife wears a white wedding gown is going viral, with the comments slamming his outfit choice.