மத்திய பிரதேசத்தில் கனமழை.. தெருக்களில் வெள்ளம் மட்டுமல்ல.. முதலையும் புகுந்ததால் பதறிய மக்கள்!

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: மத்திய பிரதேசத்தில் கனமழை காரணமாக ஊருக்குள் வெள்ளம் புகுந்தது. இதில் மக்கள் வசிக்கும் தெருவில் முதலையும் ரவுண்டு வந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கன மழை பெய்து வருகிறது. இதன் காரணமாக அங்குள்ள நீர்நிலைகளில் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருகிறது.

குறிப்பாக நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தண்ணீரின் அளவு அதிகரித்துள்ளது. மேலும் மழையும் தொடர்ந்து விடாமல் பெய்து வருவதால் பல இடங்களில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Due to heavy rains in Madhya Pradesh, floods entered the city. In this, there was a commotion because the crocodile also came round the street where people live.